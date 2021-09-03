100 bin dolarlık gasp polise takıldı

Mersin’in Mezitli ilçesinde Suriye uyruklu bir kişiden 100 bin dolar gasp edilmesi polisin zamanında müdahalesiyle önlendi. Gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan zanlı H.G. ise, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu bir kişiden 100 bin dolar gasp edilmesini zamanında müdahale ederek önledi. Yakalanan zanlı H.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre; olay dün öğleden sonra Mezitli merkezdeki bir bankanın önünde meydana geldi. Bankadan Suriye uyruklu K.D.'nin çekeceği 100 bin dolar dövizin gasp edileceği yönünde ihbar alan ekipler anında harekete geçti.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Sivil polis ekibi banka önünde önlem aldı. K.D. isimli Suriyeli vatandaş bankadan çıktığı sırada H.G. isimli kişi gasp amacıyla kendisine yaklaştı. Bunun üzerine anında harekete geçen polis ekibi kaçmaya çalışan zanlı H.G.'yi emeline ulaşamadan kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli H.G. hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da takside gasp dehşeti