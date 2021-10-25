11 yaşında istismara uğradı, 13 yaşında uyuşturucu batağına düştü

Manisa’da 11 yaşındayken cinsel istismara maruz kalan, ardından uyuşturucuya alışan 13 yaşındaki D.K., 25 gündür kayıp. kızının düştüğü bataktan kurtarılması için yardım çağrısında bulunan acılı anne Elif K., kızının bulunarak tedavi altına alınmasını istedi.

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Manisa'da 2 yıl önce 11 yaşındayken komşuları tarafından cinsel istismara maruz kalan ve psikolojik tedavi görmeye başlayan 13 yaşındaki D.K., son iki yıl içinde evden defalarca kaçarak uyuşturucu kullanmaya başladı.

En son kaybolduğunda yanında bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, D.K.'nın 25 gündür yine kayıp olduğu öğrenildi. Acılı anne Elif K., kızının bulunmasını ve tedavi edilmesini istedi.

Henüz hayatının başında olan kızının bir gün ölüsünü bulmak istemediğini anlatan anne Elif K., yardım çığlığının duyulmasını ve kızına devletin sahip çıkmasını istedi. Kızı bulunduktan sonra evde 7-8 gün boyunca kilitli kapılarla yaşadıklarını aktaran ve küçük kızını okula götürmek için evden çıktığı sırada kızının yeniden ortadan kaybolduğunu ve 25 gündür haber alamadıklarını anlatan Elif K., kızının uyuşturucu krizine girdiğinde kendini kaybettiğini söyledi.

“NE OLUR KIZIMI BULUN TEDAVİ OLSUN”

Yaşadığı acılı günleri anlatan anne Elif K., şunları söyledi:

* 11 yaşından bu yana savcı kararıyla Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi gören bir kız. Bugün 25 gün oldu hâlâ kızımdan bir ses bir seda çıkmadı.

* Yetkililere sesleniyorum ne olursunuz yavrumu bulun ve tedavi edin. Tedavi olsun. Devletin koruması altında kalsın ben baş edemiyorum.

* Yalvarıyorum gören bilen varsa polise başvursun. 25 gündür benim gecem gündüzüm belli değil. Ne olursunuz gören, duyan, bilen varsa arasınlar kızımı teslim etsinler. Kızımın boyu uzun büyük zannederler ama kızım çok küçük.

* Öncelikle kızıma uzatılan bir el olsun. Kızım tedavi görsün. Kızım devlet koruması altında kalsın. Ben bu süreç içerisinde kızımla baş edemiyorum. Kızım çok cahil. Kimler tarafından alıkonuluyor ve kimler tarafından ne yapılıyor benim bir bilgim yok.

YAKTILAR KIZIMI

“Yaktılar kızımı diyerek ağlamaya devam eden Elif Kaya kızının yaşadığı uyuşturucu krizlerinden de bahsederek “16 gün boyunca kızım bir şahsın yanında kalıyor ve kızımın nasıl ifadesi alınıyor ki bu şahıs serbest bırakılıyor. Ben biliyorum ki kızım yine onun yanında onun yanında değilse bile o kimin yanında olduğunu biliyor. Ne olursunuz elinizi kızıma uzatın.” dedi

KRİZ ANI YÜREK DAĞLADI

Kızının uyuşturucu krizine girdiği anları da görüntüleyen anne Elif Kaya, kızının kriz anında kendini kaybettiğini ya kendine ya da etrafına zarar vermeye çalıştığını ifade ederken, kullandığı ilaçlarının evde olduğunu ve bu yüzden kızının madde olmadan yaşayamayacağını belirterek yetkililerden yardım istedi.