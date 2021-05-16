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11 yaşındaki Emrah maganda kurşunuyla öldü

Kars'ta Ramazan Bayramı'nın son gününde evde oturan 11 yaşındaki Emrah Altunbey, bir kişinin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. 

Güncellenme: 11:58, 16/05/2021
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11 yaşındaki Emrah maganda kurşunuyla öldü

Olay, dün akşam Şehitler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi alkol alıp, evinin balkonundan tabancasıyla rastgele birkaç el ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler çapraz binadaki evlerinin odasında oynayan Emrah Altunbey’e isabet etti.

Bağıran Emrah’ı duyan ailesi odaya girince çocuklarını kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ekibi ve polis geldi. Ensesinden yaralanan ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 11 yaşındaki çocuk doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.  Asayiş Şubesi ekipleri bir kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Çocuk Haber Kars Polis Ramazan Sağlık
Yayınlanma Tarihi:11:57,