11 yaşındaki kızın çığlıkları ile yakalanmıştı! İlk değilmiş…

Afyonkarahisar’da 11 yaşındaki kız çocuğuna, duvarlarını boyamaya gittiği evin merdiven boşluğunda tacizde bulunan, apartman sakinleri ve diğer inşaat ustaları tarafından darp edilerek polise teslim edilen şüpheli tutuklandı. Serbest bırakılmasının ardından soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınan H.K.'nın daha önce de bir kadını taciz ettiği ortaya çıktı.

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Afyonkarahisar kent merkezinde, evli ve 3 çocuk babası H.K. (36), içini boyamak için gittiği bir dairenin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.

Kız çocuğunun çığlık atmasıyla toplanan apartman sakinleri ve binadaki diğer inşaat çalışanları duruma müdahale etti. Şahsı darp eden vatandaşlar daha sonra cep telefonu ile videoya çekerek polise teslim etti.

İLK OLAY DEĞİLMİŞ

Daha önce de evli bir kadına tacizde bulunduğu ve ayrıca ikamet ettiği Çayırbağ kasabasında bir eve girerken yakalandığı öne sürülen H.K., serbest bırakılmasının ardından soruşturma kapsamında polis tarafından tekrar gözaltına alındı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.