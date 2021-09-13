12 yıldır dünya turunda olan Japon turist hayatının şokunu Elazığ’da yaşadı

Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, kamp yaptığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dişini fırçalarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Turist Shogan Kameda, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu.

DİŞLERİNİ FIRÇALARKEN BIÇAKLANDI

Burada Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiasına göre dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane odasında tedavisi devam eden Kameda, yaptığı açıklamada kamp yaptığı yerde dişlerini fırçalarken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

“NEDEN BIÇAKLADI BİLMİYORUM”

Japonya'dan dünya turuna çıktığını kaydeden Kameda, şunları söyledi;

*İlk başlarda yürüyordum. Malezya, Çin gibi yerleri yürüyerek gezdim. Çin'de bir kız arkadaşım bana bisiklet hediye etti. Sonra Çin'den bisiklet ile dolaşmaya başladım. Ben sadece diş fırçalıyordum.

*Neden bana kızdı, bıçakladı bilmiyorum. 10 aydır bisikletim ile Türkiye'deyim. En son Elazığ'a geldim. Elazığ Hazar Gölü yakınlarında bıçaklandım. Kavga etmedik, aniden beni bıçakladı.

*Ben dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba, Türkiye ve Japonya kültürü farklı, çok farklıyız. Ben dişlerimi fırçalıyordum ne için bıçaklandım bilmiyorum.

“TÜRKİYE’DE SEYAHATİM BİTTİ”

*Buradan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Türkiye için seyahatim bitti. Bacağım çok ağrıyor. 12 senedir tüm dünyayı parasız dolaşıyorum.

*Genellikle çadırda kalıyorum bazen arkadaşımın evinde kalıyordum ama genelde çadırda yaşıyorum. İHA

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