‘128 milyar dolar nerede’ afişleri iki ilçede daha toplandı

Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde CHP'nin astığı ‘128 milyar dolar nerede’ afişlerinin toplatıldığını CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül duyurdu. Bülbül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “CHP Aydın İl Başkanlığımızın ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ afişleri Kuşadası ve Söke'de ‘Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle toplatılıyor! Vatandaşın gerçekleri öğrenmesini engelleyemezsiniz. 128 milyar doların hesabını vereceksiniz! Biz sormaya devam edeceğiz #128MilyarDolarNerede?” dedi.

“SARAY REJİMİ YARGISI”

CHP’li Bülbül, bir başka paylaşımında ise “Yarattığınız Saray rejiminin yargısıyla halkın gerçekleri öğrenmesinin önüne geçemeyeceksiniz. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, işçinin, memurun, işsizin, yoksulun, yetimin hakkını sormaya devam edeceğiz; Neden şeffaf değilsiniz? Neden hesap verilebilir yönetimden çekiniyorsunuz? Kime, ne zaman, ne kadar, nasıl bir ihale yapıldı? Bu #128MilyarDolarNerede? Hesap verin!” dedi.