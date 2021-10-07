‘128 milyar dolar nerede’ afişleriyle ilgili CHP’lilerden ifade alınmaya devam ediliyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına asılan ‘128 milyar dolar nerede’ afişiyle ilgili, CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, emniyette ifade verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına asılan, ‘128 milyar dolar nerede' afişiyle ilgili, CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, Disiplin Kurulu Başkanı avukat İsmail Emre Telci ile birlikte, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nde 3 ayrı dosya için ifade verdi.

CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, ‘128 milyar dolar nerede' afişiyle ilgili emniyette ifade verdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKAN HER KURUŞU SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yakar, paylaşımında, “İl Başkanlığımıza asılan ‘128 milyar dolar nerede?' afişi ile ilgili Beyoğlu Emniyet Müdürlüğünde, Disiplin Kurulu başkanımız Av. İsmail Emre Telci ile birlikte üç ayrı dosya için ifade verdim. Ne yaparsanız yapın; vatandaşın cebinden çıkan her kuruşu sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“128 MİLYAR DOLAR NEREDE”

Cumhuriyet Halk Partisi, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemi de kapsayan son 2 yılda, Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların eksildiğini iddia ederek, ‘128 milyar dolar nerede' sorusunu kampanya halinde sormaya başlamıştı.

CHP, billboardlara, parti binalarına ve birçok ilin farklı noktalarına, ‘128 milyar dolar nerede' afişleri astı. Bu afişler, her asıldığında, emniyet güçleri tarafından ya indirildi ya da indirilmeye çalışıldı.

Söz konusu afişler, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu sayılarak, söz konusu soruyu soran ve afiş asan birçok kişi hakkında işlem başlatıldı.