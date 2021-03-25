13 askerin şehit olduğu faciadan ders alınmadı

31 Mayıs 2017 yılında Şırnak'ta Cougar tipi helikopter, yüksek gerilim hattına takılarak düşmüştü. Aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 kahraman askerimiz kazada şehit olmuştu. Kazanın gerilim hatlarında olması gereken ikaz küreleri eksikliği nedeniyle yaşandığı ortaya çıkmıştı. Tanesi 50 dolar olan ikaz küreleri, helikopter pilotlarının karanlık ve sisli havalarda yüksek gerilim hatlarını fark etmesini sağlıyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kazanın tellerde olması gereken ‘İkaz küresi eksikliğinden' kaynaklandığını söyledi ve “67 bin kilometre enerji hattında 100 bin kadar ikaz küresi var. Bir küre yüzünden kahroluyoruz. Bu küreler aradan geçen 4 yılın ardından neden takılmıyor?” diye sordu.

HENÜZ MONTE EDİLMEDİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden Yavuzyılmaz'a yanıt geldi ve şöyle denildi: “Halen 108 bin 221 adet ikaz küresi bulunmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı'nın yazısı ile 20 metreden yüksek hatlara ikaz küresi montajı yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Toplamda 150 bin adet ikaz küresi ihtiyacı bulunmaktadır. Bunların 21 bin adedinin ihalesi yapılmış ve monte edilecektir. Uçuş yoğunluğu fazla olan bölgelerden başlanmak suretiyle tamamlanması için çalışmalarımız yürütülmektedir.”