14 barodan Mihraç Miroğlu açıklaması

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde iki gün önce bisikletiyle evinin yakınında oynayan 7 yaşındaki Miraç Miroğlu zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Miraç Miroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin aralarında Diyarbakır, Van, Urfa ve Şırnak barolarının da olduğu 14 baro ortak açıklama yayımladı. Barolar, etkin ve adil bir soruşturmasının yürütülmesini istedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 yaşındaki Miraç Miroğlu’nun zırhlı aracın çarpması sonucunda yaşamını yitirmesine ilişkin tepki gösteren bölge baroları, etkin ve adil bir soruşturmasının yürütülmesini istedi.

“ZIRHLI ARAÇ ÇARPMASI SONUCU SON 10 YILDA 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

Yapılan ortak açıklamada, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD),Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zırhlı araç çarpmalarına ilişkin 2019 yılında hazırlamış olduğu rapora göre; “Son 10 yılda; 16'sı çocuk 36 kişi hayatını kaybetmiş, 85 kişi de yaralanmıştır. 2019 yılında kamuoyuyla paylaşılan bu rapordan sonra Şırnak, Batman, Diyarbakır ve bölgenin diğer illerinde benzer ölüm ve yaralanma olayları yaşanmaya devam etmiştir. Bu durum zırhlı araçların kullanımından sorumlu kurum ve kişilerin öngörülebilir risk ve tedbirler kapsamında gerekli önlemleri almaları ve sorumluluklarını yerine getirme hususunda gerekli özeni göstermediklerini ortaya koymaktadır” denildi.

“ZIRHLI ARAÇ ÖLÜMLERİNİN SIRADANLAŞMAMASI GEREKİR”

Açıklamanın devamı ise şöyle:

“Yaşam hakkını korumak devletin temel yükümlülüğüdür. Mihraç Miroğlu evinin önünde, kendi sokağında ve kendi yaşam alanında yaşam hakkını korumakla yükümlü kamu görevlilerinin kullandığı zırhlı aracın çarpması sonucu ölmüştür. Devletin güvenlik amacıyla zırhlı araçları yaşam alanlarında yaygın kullanımı, başta çocuklar olmak üzere yaşam hakkı ihlallerine sebebiyet vermektedir. Faili kolluk olan dosyalarda etkin bir soruşturmanın yürütülememesi; çoğu zaman zırhlı araçları kullanmaya ehil olmayan, buna ilişkin herhangi bir eğitim almamış olan personellerin “güvenlik gerekçesi” adı altında tonlarca ağırlıktaki araçları kullanmak için görevlendirilmesi yaşam hakkının ihlali sonucunu doğurmaktadır.”

“TARAFSIZ VE ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

‘Zırhlı araçların çarpması neticesinde meydana gelen onlarca çocuk ve yetişkin ölümünde etkin ve adil bir soruşturmanın yapılmamasına ilişkin her ihlal, bir sonrakine davetiye çıkaracaktır' denilen açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ilkesi” gereği yargı, failler kim olursa olsun mağdurların adalet duygusunu karşılamalı ve pratiğiyle benzer ihlallerin gerçekleşmemesi için caydırıcı gücünü hissettirebilmelidir. Biz aşağıda imzası bulunan Barolar olarak; öncelikle yaşamını yitiren Mihraç Mİroğlu'na rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun zırhlı araçların neden olduğu kazalarla ilgili alt komisyon kurarak araştırma raporu hazırlamasını, yıllardır süregelen bu ölümlere karşı adli ve idari makamların tarafsız ve etkili bir soruşturma yürütmesini talep ediyor, Mihraç Miroğlu'nun ölümü dahil benzeri ölüm ve yaralanmalar hakkında sürdürülecek yargılama süreçlerinin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada imzası olan barolar şöyle: “Adıyaman Barosu, Ağrı Barosu, Bingöl Barosu, Batman Barosu, Bitlis Barosu, Tunceli Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Urfa Barosu, Şırnak Barosu ve Van Barosu.”