1,5 milyonluk ilçeye kadın zabıta müdürü

İstanbul Esenyurt Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü yaparken 2004 yılındaki yerel seçimi kazanan AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne sürülen Sema Düzcü, Esenyurt’un ilk kadın zabıta müdürü oldu. Düzcü, göreve gelir gelmez kaldırım işgallerine karşı çalışma başlattı.

Sozcu.com.tr

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28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen AKP’li Necmi Kadıoğlu, Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Sema Düzcü’yü görevden alarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gönderdi. Burada bir süre görev yapan Düzcü daha sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’ne oradan da Zabıta Müdürlüğü’ne gönderildi.

Düzcü, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt tarafından 16 yıllık sürgünün ardından Yazı İşleri Müdürlüğü'ne getirilmişti. Görevini başarıyla sürdüren Düzcü, Esenyurt'un ilk kadın zabıta müdürü olarak atandı.

KALDIRIM İŞGALİNE KARŞI ÇALIŞMA BAŞLATTI

950 bini aşan resmi nüfusu, göçmenler ve gün içindeki hareketlilikle 1,5 milyon nüfusa ulaşan Esenyurt'ta zabıta müdürü olan Düzcü, hızlı bir başlangıç yaptı. En çok şikayet alan kaldırım işgalleriyle ilgili çalışma başlatan Düzcü kısa sürede başarılı sonuçlar aldı.

Sürekli denetimle, kaldırım işgali, engelliler için uygulanan sarı çizgi ve parklanmayı önleyen dubalarla ilgili şikayetler yarı yarıya azaldı. Şikayetlerin çözüm oranı ise yüzde 80'lere ulaştı. Esnafı ziyaret ederek kaldırım işgaline karşı uyaran Düzcü “Kaldırımlar vatandaşın, esnafın da bu konuda titiz davranacağına eminim” dedi.