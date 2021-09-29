15 Temmuz darbe girişimi sonrası MİT’in personel giderleri yüzde 72 arttı

MİT’in personel giderleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılına kıyasla yüzde 72 arttı. 2016’da 768 milyon 877 bin TL olan istihbarat personeli gideri 2020 yılında 1 milyar 319 milyon 781 bin TL’ye yükseldi. İstihbarat kaynaklarına göre artışın sebebi yeni istihdam politikasıyla çok sayıda mühendis ve dil uzmanı alımı ile firari FETÖ’cülerin bulunduğu ülkelerdeki yerel haber ağları için yapılan harcamalar.

Taşkın SU

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Sayıştay raporlarına göre 2020 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na 2 milyar 182 milyon 381 bin TL ödenek tahsis edildi, kurum 2 milyar 449 milyon 479 bin 837 lira 15 kuruş harcadı.

Teşkilat'ın personel giderleri 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılına kıyasla yüzde 72 arttı. 2016'da 768 milyon 877 bin TL olan istihbarat personeli gideri, Sayıştay raporuna göre 2020 yılında 1 milyar 319 milyon 781 bin TL'ye yükseldi.

MÜHENDİS VE DİL UZMANI ALINDI

İstihbarat kaynaklarına göre, 2018 yılında müsteşarlıktan başkanlığa evrilen ve başında 11 yıldır Dr. Hakan Fidan'ın olduğu MİT, 15 Temmuz sonrası personel istihdamında köklü bir değişikliğe gitti. Kuruma sızmış FETÖ'cü istihbarat uzmanları, Dışişleri’nden naklen atama yoluyla gelen aday memurlar, geçici görevdeki TSK ve Emniyet personeli temizlenirken, yeni istihdam politikasıyla çok sayıda bilgisayar, elektronik, haberleşme mühendisi ile dil uzmanı alımı yapıldı.

Aralık 2013-Mayıs 2017 tarihleri arasında; 2010'da Hakan Fidan'ın özel kalem müdürlüğünü yapan İdris Karagöz, Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı Basri Aktepe, Rusya Masası görevlisi Vehbi Kürşad Akalın, bilişim uzmanı Emrah Kaşıkçı, İKK görevlisi Muhammet Şükrü Ersoy'un da bulunduğu 509 kişinin MİT'le ilişkisi kesilmişti.

YENİ HABER AĞLARI OLUŞTURULDU

Sudan’dan Kosova’ya, Ukrayna’dan Myanmar’a, Azerbaycan’dan Gabon’a, Endonezya’dan Pakistan’a dünyanın pek çok ülkesinden firari FETÖ’cüleri Türkiye’ye getiren MİT'in haber elemanları ve yerel unsurlar için yaptığı harcamalar kurumun bütçesindeki kalemleri artırdı.

GİZLİ HİZMET GİDERLERİNE 666 MİLYON TL

2020'de 495 milyon 493 bin TL harcanan mal ve hizmet giderlerinin 495 milyon 363 bin TL'sini gizli hizmet giderleri; bir başka kalem olan 170 milyon 972 bin TL'lik proje kapsamında yapılan cari giderlerin 170 milyon 650 bin TL'sini ise yine gizli hizmet giderleri oluşturdu.

SAVUNMA SANAYİİ FONU’NDAN 76 MİLYON DESTEK

Rapora göre MİT Başkanı Hakan Fidan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Teşkilat tarafından tedarik edilmesi uygun görülen istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçlar için gereken 76 milyon 337 bin 34 lira 17 kuruş da Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan aktarıldı.

YILLIK 14 MİLYON KİRA GELİRİ

2020 yılında MİT'in kasasına taşınmaz ve lojman kira gelirlerinden 14 milyon 240 bin TL girerken; “Ödenek üstü harcama yapılmamıştır” denilen Sayıştay raporunda şu tespit yapıldı: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın 2020 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

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