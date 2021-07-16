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15 Temmuz etkinliğinde İzmir Marşı krizi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün akşam saatlerinde düzenlenen 15 Temmuz etkinliğinde İzmir Marşı krizi yaşandı. Mehter takımının İzmir Marşı'nı çalmasına sinirlenen AKP İlçe başkanı “Burada siyasi marş çaldırmam” diyerek tepki gösterdi. Gerginlik sonrası İYİ Partili Belediye Başkanı töreni terk etti.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 13:00, 16/07/2021
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15 Temmuz etkinliğinde İzmir Marşı krizi

İncirliova'da 15 Temmuz etkinliklerine İzmir Marşı tepkisi damgasını vurdu. İlçe Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ile siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törende Mehter Takımı konser verdi. Takımın İzmir Marşı'nı çalmaya başlaması üzerine AKP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek tepki gösterdi.

“SİYASİ MARŞ ÇALDIRMAM”

“Bu etkinlikte siyasi marş çaldırmam, kesin” diye bağıran Celbek,  Kaymakama dönerek, marşın çalınmasını engellemesini istedi. Ardından Mehter Takımının olduğu platforma yürüyerek bağırmaya başladı. Celbek'e MHP'li emekli asker, meclis üyesi Mustafa Karayiğit destek verdi. İkilinin tepkileri üzerine Mehter Takımı İzmir Marşı'nı yarıda kesmek zorunda kaldı.

BAŞKAN TEPKİ GÖSTERİP AYRILDI

Yaşananlar üzerine tören alanında buz gibi bir hava eserken, İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya tepki göstererek alandan ayrıldı. Kaymakam Baştürk ile diğer yetkililerin suskun kalması dikkat çekti.

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