16 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik, "Sözde Askeri Casusluk" soruşturmasıyla ilgili İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 32 kişiden 11'i yakalandı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen baskında 11 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı olan 8 şüphelinin FETÖ dosyaları kapsamında daha önce tutuklandığı öğrenildi.

81 SUBAY MAĞDUR EDİLDİ

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyonunun 2010 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı subaylara kurulan askeri casusluk soruşturmasıyla ilgili olduğu belirtildi. FETÖ'ye karşı oldukları için örgütün hedefindeki subaylara sahte fuhuş ihbarlarıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu yöntemle 81 subayın mağdur edildiği öğrenildi.

Dosya kapsamında haklarında gözaltı kararı olan şüpheliler arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dönemin kritik şubelerindeki müdürlerin de bulunduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 1 eski polise gözaltı