16 kişinin hayatına karşılık 56 yıl hapis

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Bulamaç Adası (Farmakonisi) yakınlarında batan göçmen teknesinde 16 kişinin ölümüne yol açan Türk organizatöre Rodos Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 56 yıl hapis cezası verildi. 5 yıl önce meydana gelen olayda 40 göçmen denizde yapılan operasyon ile kurtarılmıştı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 8 mil uzaklıktaki Bulamaç (Farmakonisi) Adası'na eski balıkçı teknesine bindirdiği 56 Irak vatandaşını götürürken, 22 Ocak 2016 tarihinde teknenin sabaha karşı batması sonucu 16 kişinin ölümüne neden olan 48 yaşındaki Türk organizatörün Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması tamamlandı.

5'i kadın 8'i çocuk olmak üzere toplam 16 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sonra denizde yapılan operasyon ile 40 Iraklı göçmen kurtarılarak Kilimli (Kalimnos) Adası'na götürülmüş ve aralarındaki Türk organizatör tutuklanmıştı.

Mahkemede Türk organizatörün savunmasını Rodoslu Avukat Vassilis Longos yaptı. Yaklaşık 5 yıl süren dava sonucunda mahkeme Türk organizatörü 56 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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