Türkiye’de 16 yılda 227, son 6 yılda 126 yeni yeni cezaevi açıldı

2006 yılından 2021 yılına kadar geçen 16 yıllık dönemde Türkiye'de 227 adet yeni ceza infaz kurumu açıldı. Ayrıca mevcut 37 ceza infaz kurumuna ek bina yapılarak toplam 196 bin 682 kişilik kapasite artışına gidildi.

SOZCU.COM.TR

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Temmuz 2021 sonu itibariyle Türkiye’de; 259 kapalı, 82 açık, 10 kadın kapalı, 6 kadın açık, 7 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 368 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi…

Son 16 yılda 283 ilçe cezaevini kapatan AKP iktidarı, 2016 yılından bu yana yeni ve büyük cezaevlerinin yapımını hız verdi. 2006 – 2021 yıllara arasında 227 yeni cezaevi açılırken bunların 126’sı 2016 yılından sonra inşa edildi.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümlü ve tutuklu sayısında yaşanan artış nedeniyle hız verilen cezaevi inşaatlarına son 6 yılda 20 milyar liradan fazla harcama yaıldığı belirtiliyor.

DOLDU TAŞTI

Türkiye’deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi ama şu Temmuz 2021 sonu itibariyle cezaevlerinde 287 bin 716 kişi bulunuyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, bu kişilerin 251 bin 180’i hükümlü, 36 bin 536’sı tutuklu. Cezaevi nüfusunun 274 bini 816’sı erkeklerden, 11 bin 720’si kadınlardan, bin 630’su ise çocuklardan oluşuyor.

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