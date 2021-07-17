17 Temmuz güncel corona virüsü tablosu açıklandı: Vaka sayında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Temmuz verilerine göre, 234 bin 161 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Son 24 saatte, 7 bin 666 yeni vaka tespit edilirken 38 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 490 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI ÇAĞRISI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.61, ikinci doz ortalaması yüzde 32.79, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 62 milyon 816 bin 975 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis. Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 16 Temmuz verilerine göre, 229 bin 582 test yapılmıştı. Dün, 6 bin 918 vaka tespit edilirken, 35 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 84 kişi sağlığına kavuşmuştu.