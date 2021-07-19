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19 Temmuz 2021 güncel corona virüsü tablosunu açıklayan Bakan Koca’dan kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Temmuz Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" dedi.

Güncellenme: 20:31, 19/07/2021
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19 Temmuz 2021 güncel corona virüsü tablosunu açıklayan Bakan Koca’dan kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Temmuz verilerine göre, 226 bin 513 test yapıldı.

Son 24 saatte, 7 bin 667 yeni vaka tespit edilirken 50 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 4 bin 152 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: YÜZDE 30 ARTTI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.85, ikinci doz ortalaması yüzde 33.87, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 63 milyon 680 bin 206 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane.

20 MİLYONU GEÇTİ

Aşılama oranıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Koca, “İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33'üne karşılık geliyor. En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63'üne karşılık geliyor” dedi.

“BAYRAMDA DİKKATLİ OLALIM”

Bakan Koca, “Buluşmak güzel de, hasta ayrılmak var. Bayramda dikkatli olalım” ifadeleriyle vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yaptı.

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DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 18 Temmuz verilerine göre, 233 bin 946 test yapılmıştı. Dün, 7 bin 680 vaka tespit edilirken, 66 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 835 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:19:54,