2 askerimizi şehit eden terörist yakalandı

Hatay Valiliği, 2003 yılında Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan’ın şehit edilmesi olayının faili olan teröristin yakalandığını açıkladı.

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Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Kasım 2021 günü saat 11.00 sıralarında Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslar ile ilgili yapılan çalışma sonucunda basit yaralama suçundan yakalaması olan yabancı uyruklu H.M. isimli şahsın Kırıkhan ilçesindeki ikametinde yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, “Yapılan araştırmalar sonucunda H.M.'nin, 2003 yılında Mazgirt ilçesi Göltepe Mahallesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediği, saldırıda Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan’ı şehit ettiği itirafında bulunmuş, 2009 yılında Irak’ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğünü, ayrıca başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalına gömdüğünü itiraf etmiştir. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M. tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyon ile birlikte ülkemiz, terör unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır” denildi. (İHA)