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2 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı

Bilecik'te 2 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan lise öğretmeni T. B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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2 lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı

Kent merkezindeki lisede 2 kız öğrenci, bir süredir öğretmen T. B.’nin cinsel tacizine uğradıklarını öne sürerek, durumu hem rehber öğretmenlerine hem de ailelerine bildirdi.

Ailelerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında T. B., gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen T. B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

T. B., ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. (DHA)

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