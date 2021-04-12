2 yaşındaki çocuğa istismar iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Uşak'ta annesinin sevgilisi tarafından darp edilip ağır yaralanan 2 yaşındaki Poyraz bebek yaşam savaşı veriyor. Cuma günü annesi tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Poyraz bebeğin vücudunda darp izine rastlandı. Bebeğe annesi ile birlikte yaşayan Yaşar E. adlı kişinin sürekli şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Beyin kanaması geçiren Poyraz bebek yoğun bakımda yaşam savaşı verirken saldırgan öldürmeye teşebbüs suçuyla gözaltına alındı.

CİNSEL İSTİSMAR BULGULARI



İddialara göre Poyraz bebeğin muayenesi sırasında cinsel istismar bulgularına da rastlandı. Hem şiddet hem de cinsel istismara ilişkin bulguların doktor raporlarında yer aldığı ileri sürüldü. Poyraz bebeğin annesinin saldırgan ile sosyal medya üzerinden tanıştığı ve bir aydır birlikte yaşadığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi. Olayın duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı. Poyraz için adalet ve Yaşar E. tutuklansın etiketleri ile açılan sayfalara binlerce paylaşım yapıldı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da sosyal medyada paylaşımda bulunarak “Bugün 2 yaşındaki Poyraz’a bu şahıs tecavüz edip, şiddet uyguladı. Şu an Poyraz Uşak devlet hastanesinde beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda yatıyor” ifadelerini kullandı.