20 kişi bir birine girdi! Ortalık kan gölüne döndü

Malatya'da 18 yaşında küçük yaklaşık 20 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada aldığı darbe sonucu yaralanan 15 yaşındaki E.Ö. 3 hastane değiştirdi. E.Ö.'nün hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tamamı 18 yaşında küçük gençlerden oluşan yaklaşık 20 kişiden oluşan iki ayrı grup ‘küfürleşme’ meselesi yüzünden Turkuaz Sokak’ta bulunan bir oto park içerisinde kavga etti.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Kavgada aldığı bıçak darbesi sonucu E.Ö. (15) yaralanırken, olayın şüphelileri bölgeden kaçarak uzaklaştı.

HASTANENİN ÖNÜNDE YIĞILDI

Olay yerinden yaya olarak ayrılan yaralı genç yaklaşık yüz metre ileride bulunan bir özel hastanenin önünde yere yığılırken burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen E.Ö.’nün hastanede tedavisi sürerken, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.F.B. (15) ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi ekipler tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. İHA

İlginizi Çekebilir Taşlı sopalı miras kavgası! Ortalık karıştı