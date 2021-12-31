2022 resmi tatiller takvimi: 2022 yılında kaç gün resmi tatil?

Yepyeni bir yıla adım atmanın heyecanını yaşarken, yeni yılda ne kadar tatil yapacağız vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022'de resmi olarak tatil sayılan gün sayısı 15 olacak. İlk resmi tatil 1 Ocak Cumartesi günü olacak. İşte 2022 resmi tatiller takvimi...

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2021 yılının son günleri yaşanırken, vatandaşlar 2022 yılına hazırlık yapıyor. 31 Aralık Cuma gününü 1 Ocak Cumartesi'ye bağlayan gece tüm dünyada 2022 yılı neşe içinde karşılanacak. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne babalar merak ediyor: 31 Aralık Cuma resmi tatil mi? İşte ayrıntılar…

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL? 31 ARALIK TATİL Mİ?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil.

2022 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?

2022 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Cumhuriyet bayramı ise 1.5 gün resmi tatil olacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Gün Tatil 1 Ocak Cumartesi Yılbaşı 23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü 2 Mayıs – 4 Mayıs Pazartesi – Çarşamba Ramazan Bayramı 19 Mayıs Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 9 Temmuz – 12 Temmuz Cumartesi – Salı Kurban Bayramı 15 Temmuz Cuma Demokrasi Bayramı 30 Ağustos Salı Zafer Bayramı 29 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı

YILBAŞI AĞACI NEDEN SÜSLENİR?

Noel ağaçları Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir. Günümüzdeki Noel ağacının Almanya’nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ortaçağda Adem ve Havva’yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı. Adem ve Havva yortusunda (24 Aralık günü) Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon’daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı. Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu. 16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.