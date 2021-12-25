2022 resmi tatiller takvimi: 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşı tatil mi?
2022 yılı için artık sayılı günler kaldı, yeni yılda yapacağımız resmi tatiller de belirlendi. 2022'de resmi olarak tatil sayılan gün sayısı 15 olacak. 2022 ilk resmi tatili 1 Ocak Cumartesi'ye denk geliyor. Öncesinde yılın son günü olan 31 Aralık Cuma resmi tatil değil. İşte 2022 resmi tatiller takvimi...
2021 yılının son günleri yaşanırken, vatandaşlar 2022 yılına hazırlık yapıyor. 31 Aralık Cuma gününü 1 Ocak Cumartesi’ye bağlayan gece tüm dünyada 2022 yılı neşe içinde karşılanacak. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne babalar merak ediyor: 31 Aralık Cuma resmi tatil mi? İşte ayrıntılar…
YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL? 31 ARALIK TATİL Mİ?
Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil.
2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ
|Tarih
|Gün
|Tatil
|1 Ocak
|Cumartesi
|Yılbaşı
|23 Nisan
|Cumartesi
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|1 Mayıs
|Pazar
|Emek ve Dayanışma Günü
|2 Mayıs – 4 Mayıs
|Pazartesi – Çarşamba
|Ramazan Bayramı
|19 Mayıs
|Perşembe
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|9 Temmuz – 12 Temmuz
|Cumartesi – Salı
|Kurban Bayramı
|15 Temmuz
|Cuma
|Demokrasi Bayramı
|30 Ağustos
|Salı
|Zafer Bayramı
|29 Ekim
|Cumartesi
|Cumhuriyet Bayramı