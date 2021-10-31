25 kg uyuşturucu ile yakalanan ödüllü polis tutuklandı

Adana'da 2,5 yıl önce uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan başarılı uyuşturucu operasyonu nedeniyle dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendiren polis memuru Cumhur A. Konya’da 25 kg uyuşturucu ile yakalanmıştı. Cumhur A. mahkemece tutuklanırken eşi N.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Tatlıcak Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında polis memuru Cumhur A. yönetimindeki 07 MSP 74 plakalı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında eşi N.A'nın da bulunduğu araçla uygulama noktasından kaçmaya çalışan Cumhur A. 3 meslektaşını hafif şekilde yaraladı. Uygulama noktasından kaçmayı başaran C.A kovalamaca esnasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak araçtaki 4 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

YAKLAŞIK 25 KG UYUŞURUCU ELE GEÇİRİLDİ

60 kilometre süren kovalamacanın ardından Cumhur A'nın kullandığı araç Ereğli- Adana yolunda durduruldu. Zor kullanılarak etkisiz hale getirilen Cumhur A’nın aracında yapılan aramada 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ve 2 tabanca ele geçirildi.



TUTUKLANDI

Yaralanan 3 polis memuru götürüldüğü hastanelerde tedaviye alınırken Cumhur A. ile eşi N.A ise sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Polis memuru Cumhur A. çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanırken eşi N.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖDÜLLÜ POLİS

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cumhur A'ya 20 Mart 2019’da şu an Mardin Valisi olan Adana Valisi Mahmut Demirtaş döneminde başarılı uyuşturucu operasyonu nedeniyle ödül verildiği öğrenildi.