25 yaşındaki genç: İş bulamıyorum, hayattan bir beklentim kalmadı

CHP’nin ekonomi politikalarının halka anlatılması halkın taleplerini öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi ve Esnaf Masası heyeti Siirt’te incelemelerde bulunarak esnaf esnaf ile görüştü. CHP’li heyetin vatandaşlarla yaptığı görüşme sırasında 25 yaşındaki bir genç, iş bulma umudunu kaybettiğini söyledi.

“GENÇLERİN PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ”

Gençlerin psikolojisinin bozulduğunu belirten 25 yaşındaki genç vatandaş CHP heyetine yaşadığı geçim sıkıntısını şöyle aktardı:

* Gençlerin çoğunun psikolojisinin bozulmuş bizim artık bir beklentimiz yok umudumuz kalmadı. 25 yaşındayım ağacı tutsam kökünden çıkartırım ama boşta oturuyorum hayattan bir beklentim yok ki… Aileye bakıyorum babam 2 sene önce vefat etti annem bir yıl önce vefat etti. Üç tane çocuğum var ben boşta bekliyorum. Evime giriyorum çocuklarımı görüyorum psikolojim darmaduman.

“MİLLETTEN KORKMAYIN”

25 yaşındaki bir gencin yaşadığı ekonomik soruları anlattığı videoyu paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, paylaşımına “25 yaşında bir gence bu sözleri söyleten Hükümetin, bu millete verecek bir şeyi kalmamıştır. Milletten korkmayın, Sandıktan kaçmayın” notunu ekledi.