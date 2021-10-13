28 ilde polis harekete geçti! 199 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde düzenlenen 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı.

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KOM Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 28 ilde SGK’yı milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 235’i hakkında gözaltı kararı verilirken, 151’i de ifade işlemleri için emniyete davet edildi. Polisin düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar 199 kişi gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Sahte engelli raporu, usulsüz reçete ve usulsüz sigorta primi düzenlenmesi ve sahte PCR testi kullanılması yöntemleriyle suç işleyen 5 örgütlü yapı ve 132 kişi tespit edildi.

Bu şüphelilerin kamu hastanelerinden normalde rapor alamayacak kişilere, engel oranını artırarak rapor temin ettikleri belirlendi. Sahte raporlar üzerinden ÖTV muafiyetinden faydalanılarak yeni araç alımında yüzde 40’a kadar avantaj, engelli maaşı ve ücretsiz toplu taşıma kartı gibi imkanlardan faydalanıldığı saptandı.

3. KİŞİLERE SATILMIŞ

Doğum sonrası yeni doğan bebeklere devletin imkanları ile temin edilen mama ve çocuk bezinin ihtiyacı olan kişilere verilmediği, hastanede görevli kişiler tarafından 3’üncü kişilere satıldığı da kayıtlara geçti. Genelde pahalı olan ilaçların, gerçek reçete ile iş birlikçi eczanelerden temin edildiği, bu ilaçların ilaç sıkıntısı yaşayan Irak ve Suriye’de fahiş fiyatta satıldığı da ortaya çıktı.

Sahte PCR testi ile Covid-19 pozitif olma ihtimali bulunanların gerek yurt dışına çıkışlarında gerekse günlük hayatlarını aksatmadan AVM’lere giriş-çıkışta, şehirler arası seyahatte sıkıntı yaşamamak için herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeden test yaptırmış gibi gösterdikleri belirlendi.

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan destekler kapsamında vergi iadesi ya da maddi destek alabilmek amaçlı kağıt üzerinde çalışan gösterilerek, desteklerden usulsüz olarak faydalandıkları tespit edildi.

İŞLETMECİLERİ DOLANDIRMIŞLAR

Kendilerini telefonda ‘kamu görevlisi’ ve ‘milletvekili danışmanı’ olarak tanıtıp, suç işleyen örgütlü yapı içinde 11 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin, milletvekili danışmanının ismini kullanarak, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine düşük faizle kredi sağlama vaadinde bulundukları ve kendilerine inanan işletmecileri bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.

Öte yandan kendilerini ‘polis’ olarak tanıtıp, ‘Bankadaki altınlarınız sahte mi değil mi kontrol edeceğiz, evinize polis gelip altınları laboratuvara götürecek. İncelemeden sonra teslim edeceğiz’ söylemleriyle çok sayıda yaşlıyı yaklaşık 800 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

YÜKSEK KAR VAADİYLE VURGUN

Antalya, Edirne, Gaziantep ve Ordu’da yüksek kar vaadi, saadet zinciri ve dini duyguları istismar eden 2 örgütlü yapı ve 20 kişi tespit edildi. Yüksek kar vaadiyle sistem kuran şüphelilerin, sisteme girenleri mağdur ettikleri belirlendi.

Ankara, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Tekirdağ ve Muğla’da hazine arazilerinin, gayrimenkullerin ve araçların satışlarında usulsüzlük ve avantajlı esnaf kredisi sağlayacağı vaadiyle suç işleyen 5 örgütlü yapı ve bunlara bağlı 138 kişi tespit edildi. Polisin çalışmasıyla ortaya çıkan örgütün, mağdur kişilere, kamu kurumlarınca satışa sunulmamış hazine arazilerini ilgili kurumlarda bulunan tanıdıkları vasıtasıyla satış yaptırabilecekleri vaadinde bulundukları öğrenildi.

Örgüt yöneticileri, işlemlerin belirli bedel karşılığında gerçekleşeceğini, bu bedelin ise kurumlarda çalışanlara rüşvet ve arazinin bedeli olduğunu belirttiği ve böylece dolandırıcılık yaptıkları saptandı.

NAYLON FATURA VURGUNU

Afyon, Antalya, Bolu, Mardin, Mersin ve Yalova’da naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yöntemiyle suç işleyen 5 örgütlü yapı içerisinde de 64 kişi olduğu tespit edildi. Bu örgütün, kamu kurum ve kuruluşlarına yakıt taşıyan tankerlerin normal şartlar altında sağlayacağı yakıtın 3 katı yakıt sağlamış gibi gösterildiği ortaya çıktı.

Kamu kurumlarından alınması gereken yakıtın organizasyon tarafından çalınan yakıtlardan oluştuğu, tankerlere tonaj işlemi uygulanırken ikiz plaka yönteminin kullanıldığı belirlendi. Yük taşıyan araçların gümrük işlemleri sırasında ödenmesi gereken transit vergi pulunun sahtesinin temin edilerek, normal şartlarda gümrükten geçemeyecek araçlara göz yumulduğu ortaya çıktı.

TAPU İŞLERİNDE ‘DUBLÖR’

Batman, İstanbul, Muş ve Muğla’da, iş bulma vaadi ve sınavlara başkasını sokma, ‘dublör kişi’ yöntemiyle suç işleyen 2 örgütlü yapı ve içinde 21 kişi tespit edildi. Örgütün, yeni açılan hastanede taşeron kadroda istihdam sağlayabileceğini vadederek mağdurlardan para aldığı saptandı.

Tapu iş ve işlemlerinde genellikle fotokopi belgeler ya da yıpranmış belgelerde gerçek sahibine benzeyen ‘dublör’ olarak nitelendirilebilecek kişilerin kullanılıp, gerçek sahiplerinin haberi olmadan satış yapıldığı ortaya çıktı. Sürücü belgesi sınavında da başkalarını sınava sokma karşılığında kazanç elde edildiği belirlendi. DHA