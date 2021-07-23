28 Şubat davasının sanığı komutanlara cezaevi yolu

28 Şubat davasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da kararını açıkladı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, Genelkurmay eski Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ile eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan dahil 14 sanığa verilen mahkumiyet kararını onamıştı.

Onama kararı üzerine bazı sanık avukatları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, dosyanın Ceza Genel Kurulu'na taşınması için karara “acilen” itiraz edilmesi talebinde bulundu. Talep yazısında, darbeye teşebbüs suçunun gerçekleşmesi için suçun asli unsuru olan cebir ve şiddetin olması gerektiği, ancak dosyada buna ilişkin delil olmadığına vurgu yapıldı.

‘AYM'DE YARGILANMALI'

Dilekçede, sanıklar arasında eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın (geçen yıl hayatını kaybetmişti) bulunması nedeniyle yargılama yetkisinin Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde olduğu anlatıldı. Talebi değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etmeyeceğini bildirdi. Başsavcılığın yazısında, atılı suçtan yargılama görevinin genel mahkemelere ait olduğu kaydedildi. Başsavcılık, “Maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığından itiraz yoluna gidilmemiştir” dedi. Savcılığın yazısında, “İlk derece, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin suçun sübutuna ve vasıflandırmasına ilişkin değerlendirmelerinin yasaya uygun olduğu” savunuldu.