14 emekli generalin rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası onanan 28 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderdi. Hakkında yakalama kararı verilen Çetin Doğan bugün saat 15.45'te Bitez’de bulunan Bodrum Adliyesi’ne gelerek teslim oldu

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28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarmıştı. Hapis cezası kesinleşen sanıkların rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na yazı gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen yazıda, “Hükümlüler Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker haklarında mahkememizce verilen 13.04.2018 tarihli karar ve anılan hükümlülere ait kesinleşme şerhleri ekte gönderilmiştir. Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30 ve 31 .maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur” denildi.

ÇETİN DOĞAN BODRUM’DA TESLİM OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı, infaz savcılığı tarafından emniyete talimat olarak gönderilmesinin ardından gözler, aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de yer aldığı 14 sanığa çevrilmişti. 81 yaşındaki emekli orgeneral Çetin Doğan'a avukatı ve korumaları eşlik etti.