28 yıldır dinmeyen acı… 33 Yavi şehidi anıldı

Erzurum'a bağlı Çat ilçesi Yavi Beldesi'nde PKK terör örgütünün 28 yıl önce kahvehanede televizyon izlerken katlettiği 5'i çocuk 33 kişi bugün düzenlenen törenle anıldı.

Orhan BOZKURT

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Erzurum’un Çat ilçesi Yavi Beldesi’nde bölücü terörö ötgütü PKK tarafından 28 yıl önce katledilen 5’i çocuk 33 kişi için anma töreni düzenledi.

5’İ ÇOCUK 33 SİVİL VATANDAŞ ŞEHİT OLMUŞTU

Çat’a 17 kilometre uzaklıktaki Yavi Beldesi, 25 Ekim 1993 günü PKK’lı teröristlerin en kanlı sivil katliamlarından birini yaşamıştı. Belde kahvehanesinde genç ve çocukları, otomatik silahlarla tarayan teröristler, o gün 33 sivil vatandaşı öldürmüştü.

Yavi Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve bölge halkı katıldı.

“BİZİM SORUNUMUZ ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYEN BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE”

Erzurum Valisi Okay Memiş, anma töreninde yaptığı konuşmada Yavi katliamı ile terör örgütünün gerçek yüzünün bir kez daha görüldüğünü vurguladI. Vali Memiş, “O gün burada 33 suçu, günahı olmayan vatandaşımızı kahvehanede televizyon izlerken katlettiler. Ben o zaman bir yıllık meslek mensubuydum. Çok daha böyle, yoğun şiddetle geçen yıllardı. O günden bugüne kadar bu yüce millet etle tırnak olma özelliğini, elhamdulillah manevi değerlerimizden, inancımızdan dolayı hiç kaybetmedi. Bizim Kürt vatandaşlarımızla hiçbir sorunumuz yok. Alevi kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok, hepsi kardeşlerimiz. Ben bu ilin valisi olarak bütün Kürt ve Alevi kardeşlerimizin emrindeyiz. Peki sorunumuz kiminle? Bu ülkeyi bölmek, parçalamak, zayıflatmak isteyen bütün terör örgütleriyle… Onlara asla müsaade etmeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Bütün kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Her yere hizmet götürmeye gayret edeceğiz, ediyoruz da” diye konuştu.

“BU MİLLETE NE KADAR HİZMET ETSEK AZDIR”

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Memiş, Tunceli’de devam eden Eren-7 operasyonunda geçtiğimiz günlerde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’yu hatırlatarak, “Burak kardeşimizi şehit verdik. Pırlanta gibi çocuğumuzu Tunceli’de çatışmada şehit verdik. Babası Süleyman amca nasıl kanaatkar bir baba, Allah sabrını artırsın. Annesi aynı şekilde, gözlerinden nasıl yaş döküyor ama ‘vatan sağ olsun’ diyor. Bu millet çok büyük bir millet. Bu millete ne kadar hizmet etsek azdır. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bütün şehit yakınlarına sabırlar diliyorum, onların emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Vali Memiş ve beraberindekiler, törenin sonunda mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törene katılanlar, 28 yıl önce hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarının başında dua etti.