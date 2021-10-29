29 Ekim (bugün) otobüsler, metro, vapur ve Marmaray ücretsiz mi? Toplu ulaşım bugün ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı. Bugün toplu ulaşım İstanbul ve Ankara ücretsiz, İzmir'de ise yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. Alınan karar göre otobüs, vapur, metro, Marmaray, Ankaray 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

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Ülkemizin en önemli milli bayramlarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı. Bayramda dışarı çıkacak olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre toplu taşıma araçları bugün ücretsiz olacak.

29 EKİM (BUGÜN) İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'den yapılan açıklamaya göre:

* İstanbul genelinde İstanbulkart ücretsiz entegrasyonuna dahil İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları ile Şehir Hatları Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), METRO İSTANBUL’un işlettiği Metro, Hafif Metro, Tramvay, Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçları ve OTOBÜS AŞ’ye bağlı araçlar (İstanbul Havalimanı hatları hariç, Bakanlık kararı olması halinde Marmaray Hattı da dahil edilecektir), 29 Ekim Cuma günü (yarın) ücretsiz olarak hizmet verecek.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi; resmi gün ile milli ve dini bayramlarda vatandaşların toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için (İBB Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda) 2019 yılından itibaren bu uygulamayı hayata geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Marmaray seferleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

DUYURU

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) “Cumhuriyet Bayramı”mızın 98. yılı olan 29 Ekim 2021 Cuma günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Duyurunun devamı https://t.co/ryesPQhpt3@mansuryavas06 pic.twitter.com/lotjbrrkym — EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) October 28, 2021

ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara’da toplu taşıma araçlarının 29 Ekim’de ücretsiz olacağını duyurdu. Ankara’da 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 06.00’dan 23.59’a kadar toplu taşıma ücretsiz olacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında yurttaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel toplu ulaşım araçlarımızı mevcut tarife üzerinden yüzde 50 indirim ile kullanabilirsiniz. pic.twitter.com/IrU4AWDVNT — İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) October 28, 2021

İZMİR’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir’de ise toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar yüzde 50 indirim ile toplu taşıma kullanabilecekler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında yurttaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.