29 Ekim kutlamalarının yapılacağı alana tepki: Başka yer mi kalmadı?

Çorum Valiliği tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde AKP'li belediye tarafından yapılan etkinliğin vatana ihanet etme suçundan idam edilen İskilipli Atıf'ın adının verildiği parkta yapılması tepkiyle karşılandı.

İsmail AKDUMAN

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından açıklanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında çeşitli kurumlar farklı etkinlikler düzenlemeye başladı.

Programda AKP’li Belediye de, Mehter ve Bando gösterisi ile yer aldı.

Ancak, belediyenin gösteriyi yapacağı yer, vatana ihanet suçundan 1926 yılında idam edilen İskilipli Atıf’ın adının verildiği parkın olması tepki çekti.

“CUMHURİYET DÜŞMANININ ADININ VERİLDİĞİ PARKTA KUTLAMA MI OLUR?”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın geçen yıl İskilipli Atıf için mezarı başında yapılan anma törenine de katıldıklarını hatırlatarak, “Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin bir bölümünü de olsa Cumhuriyetin kurucuları ve Kuvayi Milliye düşmanının adının verildiği bir parkta kutlanmasının kabul edilemez. İskilipli Atıf'ın ikinci başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti, 26 Eylül 1919'da yayımladığı Milli Mücadele karşıtı bildiri, Kuvayi Milliyeciler için ‘adi eşkıya, ‘kudurmuş haydutlar', ‘aldanmışlar' ifadelerini kullandı.

Söz konusu bildiri Yunan uçakları tarafından Anadolu'nun çeşitli yerlerine atılarak Milli Mücadele'nin önünün kesilmesi amaçlanmıştı. Hal böyleyken valinin ve belediye başkanının İskilipli Atıf’a ne özlemi olduğunu bir türlü anlayamadık. Kentte başka bir yer mi yok? Cumhuriyet düşmanının adının verildiği parkta kutlama mı olur? Vali beyden, Türkiye Cumhuriyeti valisi gibi davranmasını bekliyoruz” diye konuştu.

GEÇEN YIL MEZARI BAŞINDA ANMA YAPMIŞLARDI

Vali Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın, İskilipli Atıf için geçen yıl mezarı başında yapılan anma törenine katılmış ve tepkiyle karşılanmışlardı.

Geçen yılki anma törenlerine ayrıca, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül de katılmıştı.