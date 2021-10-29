29 Ekim’de (bugün) eczaneler ve sağlık ocağı açık mı?

Vatandaşlar Cumhuriyet bayramı heyecanı yaşarken bir yandan da gündelik işlerini tamamlamak istiyor. Bugün bayram nedeniyle aralarında eczane ve sağlık ocaklarının da bulunduğu bazı kurumlar kapalı olacak.

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Bayram ile birlikte resmi tatil başladı. Bu bayramda da yine birçok kurum tüm gün boyunca kapalı olacak. Son dönemde corona virüs salgının da etkisiyle talebin ciddi şekilde arttığı eczaneler bugün kapalı olacak.

ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler gün boyunca nöbet sistemine göre çalışacak.

SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİĞİ) AÇIK MI OLACAK?

Sağlık Ocakları resmi tatillerde, kapalı olmasıyla hizmet vermiyor. 29 Ekim Cuma günü sağlık ocaklarında tedavi almak mümkün olmayacak.