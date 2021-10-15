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3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Balıkesir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 6’sı kamu görevlisi toplam 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir merkezli, İstanbul ve Düzce’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. İHA

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