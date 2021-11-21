3 kızı yetim bırakan polis katili 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kullandığı otomobili ile üç çocuk babası trafik polisi Yusuf Ceylan'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki Kemal Efe T. tutuklandı. Olay sırasında alkollü olduğu belirlenen ve kaçmaya çalışan zanlının 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çarpan araç sürücüsü hızla uzaklaşırken, yaralı trafik polisi önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan üç kız babası polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şahısları takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .'yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından şahıslar üzerinde yapılan ilk incelemede sürücü Kemal Efe T.'nin 0.84, arkadaşı Mert E.'nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Akçaabat İlçe Emniyet Amirliği’ndeki sorgusu tamamlanan Kemal Efe T. ve arkadaşı Mert E. yoğun güvenlik önlemleri altında Akçaabat Adliyesi’ne çıkartıldı. Daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Kemal Efe T. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece “Görevi başındaki memuru kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı Mert E. ise serbest bırakıldı.

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