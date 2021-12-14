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3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 10:03 - 14 Aralık 2021 Güncellenme:
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3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.

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