3 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.