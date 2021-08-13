3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne serbest

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki anne tahliye edildi.

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Baba T.Ö. 4 yıl önce Ö.Ö. ile dini nikah kıydı. Daha sonra işi nedeniyle İngiltere’ye giden T.Ö., 3 yaşındaki oğlu Y.T.’ye annesi tarafından sigara içirildiğini ve işkence edildiğini öğrendi.

Baba T.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri anne Ö.Ö.’nün Kayseri’de olduğunu belirledi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anne Ö.Ö.’yü Talas ilçesinde gözaltına aldı.

17 Haziran tarihinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan anne, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Annesi tarafından sigara içirilip fiziki ve psikolojik işkence gördüğü iddia edilen 3 yaşındaki Y.T. ise koruma altına alındı.

2 GÜN ÖNCE BIRAKILDI

3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Ö.Ö.’nün, 2 gün önce tahliye edildiği öğrenildi.





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