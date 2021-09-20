3 yıldır FETÖ’den aranıyordu! Kayıt dışı corona aşısı yaptırırken yakalandı

İstanbul’da, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıldır örgüt üyeliğinden arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hemşire Z.Y., Aile Sağlığı Merkezi'nde kayıt dışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı. Ağustos ayında Z.Y.’ye kayıt dışı aşı yapan İ.Ş. adlı sağlık merkezi çalışanı da gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. FETÖ’nün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olduğu için meslekten ihraç edilen hemşire Z.Y.’nin bir aile sağlık merkezinde kayıt dışı Covid 19 aşısı yaptıracağı bilgisine ulaşan polis ekipleri çalışma başlattı.

FETÖ soruşturması kapsamında 3 yıldır aranma kaydı olan Z.Y.’nin yakalanmamak için Sağlık Bakanlığı sistemine kayıt yaptırmadan aşı yaptırmaya çalıştığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Z.Y. ve kayıt dışı aşı yapan hemşire İ.Ş.’yi gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, Z.Y.’nin ilk doz aşısını ağustos ayı içerisinde yaptırdığı anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerin ardınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. “Suça azmettirmekten” işlem yapılan Z.Y. ve hakkında “Suçluyu kayırma” sebebiyle işlem yapılan İ.Ş.’nin serbest kaldığı öğrenildi.