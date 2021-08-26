30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos düşman kuvvetlerinin yurdumuzu terk ettiği, Kurtuluş Savaşının nihayete erdiği büyük zaferin yıldönümü olması nedeniyle her sene büyük bir coşku ile tüm yurtta kutlanıyor. Resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe geliyor.

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30 Ağustos, İstiklal Savaşı’nda düşman kuvvetlerin ülkeden tamamen çıkarılması yolunda kazanılmış bir zafere imza atılan olması nedeniyle her sene resmi tatil olarak yer alıyor. 30 Ağustos, Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı 1926’dan itibaren kutlanıyor.

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye’de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe geliyor.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.