30 kamu arazisi daha özelleştirilecek

Türkiye'nin en değerli arazileri özelleştirme yoluyla satılmaya devam ediyor. Son olarak Ankara Gölbaşı, Didim, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir Karşıyaka'nın da bulunduğu birçok konumdaki taşınmazların satışına karar verildi.

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Ekonomik darboğaz yaşayan AKP iktidarı, kamu mallarını satmaya devam ediyor. Son olarak 30 kamu arazisinin daha satılmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de “Yatırımcılara Duyuru” başlığıyla yayımlanan kararda şöyle denildi:

“T.C. Hazine ve Maliye bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

Yayımlanan listede; Ankara İncek, Gölbaşı, İzmir Karşıyaka, Aydın Didim, Eskişehir, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Elazığ, Kırklareli ve Kastamonu’daki araziler yer aldı.

ÖNCE KAPALI ZARF SONRA PAZARLIK

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak

suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen

teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Son teklif verme tarihleri 30 Kasım ile 7 Aralık arasında değişiyor.

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