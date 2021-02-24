Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

33 milletvekili fezlekesi komisyona sevk edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop 33 milletvekili fezlekesini Anayasa ve Adalet Karma Komisyona sevk etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:30, 24/02/2021
HaberlerGündem
33 milletvekili fezlekesi komisyona sevk edildi

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili, “Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var” açıklamasında bulunmuştu. Şentop’un 33 milletvekili fezlekesini Anayasa ve Adalet Karma Komisyona sevk ettiği belirtildi.

Şentop’un açıklamasının hemen ardından bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.

Meclis'te grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurulda da eller hemen iner kalkar” demişti.

İlginizi ÇekebilirHDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldıHDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldıİlginizi Çekebilir33 fezleke TBMM'de... Erdoğan: Eller hemen iner kalkar33 fezleke TBMM'de... Erdoğan: Eller hemen iner kalkar

 

AKP ANAYASA Ankara Cumhurbaşkanı HDP Meclis Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan TBMM Türkiye Van