33 milletvekili fezlekesi komisyona sevk edildi

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili, “Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var” açıklamasında bulunmuştu. Şentop’un 33 milletvekili fezlekesini Anayasa ve Adalet Karma Komisyona sevk ettiği belirtildi.

Şentop’un açıklamasının hemen ardından bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.

Meclis'te grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurulda da eller hemen iner kalkar” demişti.

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