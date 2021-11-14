4 gece geçti, küçük Müslüme hala kayıp

Mersin’in Gülnar ilçesi çevresinde konargöçer yaşam süren 9 kişilik Yörük ailesinin 5 gün önce kayıplara karışan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Müslüme'nin kaçırılma olasılığı üzerinde duran ekipler, ailenin fertlerinin telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam süren 9 kişilik Yörük ailenin kızı 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal, oyun oynadığı çadırın önünden aniden kaybolmasının üzerinden 5 gün geçmesine rağmen devam eden arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi. Güvenlik güçleri küçük kızın kaçırılma ihtimali üzerinde dururken, aile fertlerinin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Konya’nın Bozkır bölgesinden Mersin’in sahil kesimlerine kış mevsimini geçirmek üzere göç eden Sarıkeçili Yörükleri’nden Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme’nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ve gönüllü çok sayıda vatandaş ve yöre halkı katılıyor. Akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

PERSONEL SAYISI 300'E ÇIKARTILDI

Çembere alınan 20 km'lik bölgede arama çalışmalarını yürüten resmi ekiplerin sayısı 300'e çıkartıldı. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın da bizzat görev aldığı ve yönettiği arama çalışmalarına Mersin itfaiyesinde görevli iz takip ve arama kurtarma köpekleri, drone, 300 personel ve yaklaşık 100 gönüllü katılıyor. Arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.

Ekipler, vadi, ormanlık ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken, iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de çalışmalara destek veriyor. Keşif uçağı ve drone ile de havadan tarama yapılıyor. Kilometrelerce genişliğindeki bir alanda yürütülen çalışmalarda bakılmadık çalı dibi, girilmedik mağara bırakmayan ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Bu arada günlerdir devam eden sıkı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememesi üzerine küçük Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ve polisten ulayan ekiplerin de bu ihtimali değerlendirirken, çadırın Mersin-Antalya karayoluna yaklaşık 5 km'lik uzaklığı da göz önüne bulunduruluyor. Arabaya binme konusunda çok duyarlığı olduğu ifade edilen Müslüme'nin ana yola kadar yürüdükten sonra kaçırılma ihtimalinin de değerlendiriliyor. Yapılan arama çalışmalarından sonuç alınmaması üzerine savcılık kararıyla da Yörük Aile'nin büyük fertlerinin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

AİLENİN UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Yörük Ailesi'nin 7 çocuğundan ikincisi olan Müslüme'nin babası Mehmet Yağal ile annesi Selvi Yağal ile diğer aile fertlerinin çadırdaki umutlu bekleyişleri sürüyor. Baba Mehmet Yağal, kızlarından hala bir iz bir emare bulunmamasının büyük acısı ve üzüntüsü içinde olduklarını belirterek hayatından da endişe ettiklerini dile getirdi.

YÖRÜK DERNEKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bu arada Taşeli Yörükler Derneği Başkanı Şerife Arıcı ile Sarıkeçililer Yörükleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Bayram Gök, Müslüme'nin ailesinin yaşadığı çadırı ziyaret etti. Her iki başkan süreci yakından takip ederken, arama çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini söyledi. Taşeli Yörükler Derneği Başkanı Şerife Arıcı, ailenin umutlu bekleyişinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Jandarma Komando, Mersin Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri AKUT, AFAD ve gönüllüler ordusu buradalar. Gülnar Kaymakamımız arama çalışmalarını bizzat izliyor ve yönetiyor. Gerçekten büyük bir büyük çaba var burada bu çadırın içinde de umutlu bir bekleyiş var ama umutla beraber bir endişe var.

Yörüklerin evlatları çok kıymetli onlara baktılar kıyamazlar. Müslüme bu çadırın içinde büyüdü yaşına göre çok hareketli çok çok hareketli olduğu söyleniyor. Müslüme'nin tekrar bu çadıra gelmesini ve annesinin bağrına basmasını umut ediyoruz.”

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