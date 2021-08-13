4 ildeki önemli gelişmeyi Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Corona virüsüyle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin, Manisa, Uşak'ın da düşük riskli iller arasında olduğunu duyurup Kars'a dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Devam eden aşılama çalışmalarına dikkat çeken Koca, 4 ilde yaşanan gelişmeyi duyurdu. Koca şu ifadeleri kullandı;

İL SAYISI 25’E ÇIKTI

*Artvin, Manisa, Uşak düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 25'e yükseldi.

*Kars, ilk doz aşılanma oranıyla yüksek risk düzeyini orta düzeye düşürdü. Haritada şu an Sarı. Tüm Türkiye biliyor ki, Kars'ı açacak renk mavi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 70.41, ikinci doz ortalaması yüzde 52.21, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 82 milyon 621 bin 6415 oldu.

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