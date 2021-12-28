4 yaşındaki Umut soba kurbanı

Kayseri'de 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. 11 katlı binanın en üst katındaki dairenin oturma odasında bulunan sobada yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evin büyük bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybetti.

İki aile üyesi ile binada yaşayan iki komşu ise dumandan zehirlendi. Dört kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Umut E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.