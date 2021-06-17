4’üncü yargı paketi TBMM’ye sunuluyor

AKP’li Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İzmir’de HDP İl Başkanlığına yönelik saldırıya tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan Akbaşoğlu, “Türkiye’yi kaosa sürüklemeye dönük bu tür provokasyonlar, kamu düzenini bozucu bu tür davranışlarla ilgili mutlaka güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımız mutlaka gereğini yapacak” dedi.

“SOYLU, BİLGİSİ HALİNDE OLANLARI SUNDU”

Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bazı iddialarla ilgili adli mercilere başvurduğunu ve TBMM Başkanlığını bilgilendirdiği belirterek şöyle konuştu:

* Dolayısıyla iş yargısal süreç içerisinde devam edecek. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi sıra sizde. Sayın Soylu açıklamalarını yaptı. Siz de bazı iddialar gündeme getirmiştiniz.

* Özellikle, ‘Külliye’ye çıkan CHPlilerden ve saray komplosundan’ bahsetmiştiniz. Bu konuyla ilgili iddialarınıza ilişkin televizyonlarda bu kişinin ismini bildiğinizi, bu konuyla ilgili size karşı bir hareket yapıldığını ifade etmiştiniz.

* Aynı zamanda AK Parti içerisinde 180 kişi ByLock kullanıyor şeklinde iftiralar atmıştınız. Bunları sık sık dile getirmiştiniz. Bu konuyla ilgili, konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili adli makamlara ve TBMM Başkanlığına elinizdeki delilleri ulaştırmalısınız.

* Sayın Soylu kendi bilgisi dâhilinde olanları adli mercilere ve TBMM Başkanlığına sundu. Şimdi siz de kendi iddialarınızı adli mercilere ve TBMM Başkanlığına sunmakla görevlisiniz, yükümlüsünüz.

“ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDASINIZ”

Akbaşoğlu, CHP ile ilgili ise şöyle konuştu:

* Zira, CHP içerisinde bir korku imparatorluğu ortaya çıkartılmış. Sayın Kılıçdaroğlu, ortaya attığınız yalan ve iftiralarla, hakikaten zaman zaman vicdani bir muhasebe yapmıyor musunuz?

* Daha geçen gün Çankırı ile ilgili bir yalan habere konu olan raporunuz bütün Türkiye’yi meşgul etti. Ama çıkıp özür dilemediniz. Bu konularla ilgili yalanlarınız nedeniyle bir vicdani muhasebeyle gerçekten bu milletten özür dilemek zorundasınız.

Akbaşoğlu ayrıca, 4’üncü Yargı Paketi’ne ilişkin kanun teklifinin yoğun bir çalışma sonucu nihayete erdiğini söyleyerek, “Bu konuyla ilgili muhalefetle de görüşülmek suretiyle, yarın TBMM’ye bu teklifi sunacağız. Teklifin detaylarıyla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğiz” ifadesini kullandı. DHA