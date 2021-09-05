5 Eylül 2021 corona verileri açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 5 Eylül 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Eylül verilerine göre, 279 bin 63 test yapıldı.

Son 24 saatte, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 289 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 269 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 79.83, ikinci doz ortalaması yüzde 61.69, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 97 milyon 113 bin 297 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 4 Eylül verilerine göre, dün 283 bin 385 test yapılmıştı. Dün, 20 bin 33 vaka tespit edilirken, 278 kişi hayatını kaybetmiş ve 19 bin 464 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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