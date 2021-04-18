Aktrollere eleştiri “Cumhurbaşkanı’na hakaret” sayıldı

15 Temmuz’da darbe girişiminden beş gün sonra İbrahim. G. adlı kişi, Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na e-mail göndererek, Erkal hakkında ihbarda bulundu. Erkal’ın 15 Temmuz gösterilerine eleştiri yönelttiği iki tweeti ihbara ekleyen İbrahim G., “Lütfen gereğini yapın” dedi.

Bu ihbar beş yıl sonra işleme konularak, 20 Ocak 2021’de Erkal’ın twitter hesabında araştırma yapıldı. Hem 2016, hem 2020 yıllarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştiriler içeren paylaşımlar tespit edildi. Hakkında cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açılan Erkal, savcılığa davet edildi.

HAKARET DEĞİL, ELEŞTİRİ

SÖZCÜ’ye konuşan Erkal, yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vereceğini anlattı. Hakaret etmediğini, eleştiri hakkını kullandığını kaydeden Erkal, şunları söyledi:

– Kimseye hakaret etmek gibi bir niyetim yok. Benim işim bu, 60 yıldan beri politik tiyatro yapıyorum. Çevremde gördüğüm bozuklukları tabi ki eleştireceğim. Bunu sahnede de yapıyorum bu kadar zamandır, sosyal medyada da… Benimki bir eleştiri. Alınan alınsın ama hakareti düşünmedim. Soruşturmayı beklemiyordum ama çevremdeki herkes ‘Başına bir şey gelecek’ diyordu.

– Suçum olduğunu düşünmüyorum. Hep şunu söylüyorlar: ‘Sen işini yap, siyasete karışma.’ Ne demek? Bizim işimizdir siyaset. Tiyatroda siyaset var. Tiyatro tarihi baştan aşağı siyasetle ilintilidir. Ben 60 yıl boyunca çok badireler atlattım. Askeri dönemlerde yargılamalar… Hepsinden beraat ettim. Pasaportumu aldılar, yalan yanlış suçlamalar yaptılar ama temize çıktım. Bunlar işimizin parçası.

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