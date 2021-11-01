500 yıllık hamamdan 15 ton çöp çıkarıldı

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 500 yıllık tarihi Deve Hamamı'nda yapılan temizlik çalışmalarında 15 ton çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından hamamda dezenfekte çalışması da yapıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan ve definecilerin talanına uğrayan Deve Hamamı bakımsızlıktan kaderine terk edilirken, Sur ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla temizlik çalışması yaptı.

Sur ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hamam içerisinde yaptıkları temizlik çalışmalarında yaklaşık 15 ton çöp çıkarırken, ardından hamam içerisinde dezenfekte çalışmaları yaptı.

Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Sur İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şenyiğit, şunları söyledi:

* Yaptığımız çalışmalar daha önce bir kez yapıyorsak pandemi süreciyle birlikte temizlik çalışmalarımızı üç kat artırmış bulunmaktayız.

* Ekiplerimizle birlikte ilçenin dört bir yanında bir temizlik seferberliği var. Tarihi hamamda yaptığımız çalışmada ise 10 römork çöp çıkardık.

* Bu çıkardığımız çöpler 15 tona yakındı. Bu tür çalışmalarımız aralıksız sürecek ve koku veren yerlerin dezenfekte edilerek temizlemeye çalışıyoruz. (İHA)

İlginizi Çekebilir Tarihi Çamlıbel Han'ında defineci talanı

İlginizi Çekebilir 164 yıllık Rum kilisesini defineciler talan etti