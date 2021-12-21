6 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismar iddiasıyla komşu tutuklandı

6 yaşındaki kızlarının vücudundaki morluklardan şüphelenen aile, iğrenç bir gerçeği ortaya çıkarırken, küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 65 yaşındaki komşuları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Afyonkarahisar’da bir köyde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Annesi 6 yaşındaki kızını banyo yaptırdığı esnada vücudundaki morlukları farketti. Durumdan şüphelenerek küçük kıza ne olduğunu sordu.

Kız çocuğu morlukları ‘M. dede yaptı' deyince, aile jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ailenin evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki M.A. (65) isimli şahsı gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam, cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kız çocuğu ile annesinin ise devlet koruması altına alındığı bildirildi. İHA

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