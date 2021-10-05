600 milletvekilinin devlete yıllık maliyeti 204 milyon lira oldu

TBMM’de görev yapan 600 milletvekilinin bir yılda devlete olan maliyeti Sayıştay’ın raporuyla ortaya çıktı.

Ali Ekber ERTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sayıştay'ın Genel Faaliyet Değerlendirme Raporu'nda yer alan bilgilere göre milletvekillerine 2020'de ücret ve harcırah olarak 204 milyon 881 bin lira harcandı. Bu rakam bir önceki dönemde 184.8 milyon liraydı. Bir vekilin maliyeti aylık 28 bin 445 lira oldu.

Aynı yıl 289.6 milyar lira olan devletin personel giderlerinden en büyük payı memurlar aldı. Memurlara 230 milyar 991 milyon, sözleşmeli personele 27.6 milyar, işçilere 21.4 milyar, geçici personele 3 milyar lira harcandı. İstihbarat personeline harcanan rakam ise 1.3 milyar lira oldu.

Raporda yer alan bilgilere göre 2020'de sosyal güvenlik kurumlarına verilen devlet primi giderlerinin toplamı 48 milyar 396 milyon 982 bin lira tuttu. Bunun 37 milyar lirası memurlar için verilirken, sözleşmeli personel için 4.3 milyar lira, işçiler için 4.3 milyar lira, geçici personel için 621 milyon 597 bin lira, diğer personel için 1.9 milyar lira, milletvekilleri için 8 milyon 41 bin lira, istihbarat personeli için de 136 milyon 786 bin lira prim ödendi.