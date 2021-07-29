7 katlı binayı kullanıp 10 yıl ödeme yapmadılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimi tarafından geçmiş döneme yönelik başlatılan ve İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu yolsuzluk dosyalarının akıbeti hala açıklanmazken, İBB Teftiş Kurulu yeni dosyalar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak Sıcak Yuva Vakfı'nın, İBB'ye ait Fatih Çapa'daki 7 katlı binayı hiçbir ödeme yapmadan yıllardır genel merkez olarak kullandığı ortaya çıktı. İBB ile Sıcak Yuva Vakfı arasında 2005'te düzenlenen protokol ile binanın 2 katının 2 yıllığına kullanım hakkının vakfa verildiği ancak binanın 7 katının da 10 yıldır kullanıldığı tespit edildi. 1 Nisan 2016 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasındaki kullanımı için birikmiş toplam 2 milyon 27 bin 882 TL'lik borç çıkarıldı ve vakfa borcunu ödemesi için ihbarname gönderildi. Binayı tahliye etmek için işlem başlatıldı. İBB müfettişlerinin tespit ettiği zaman aşımına uğratılmış 947 bin 562 liralık kamu zararına neden olan dönemin yöneticileri hakkında da inceleme başlatmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruldu.

VAKFIN KURUCUSU ERDOĞAN

Kamuoyunda çok bilinmeyen Sıcak Yuva Vakfı'nın adı, AKP döneminde İBB'nin araç tahsis ettiği vakıflar arasında geçmişti. Kurucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan vakfı, İBB Başkanı olduğu dönemde kurdu. Vakfın mütevelli heyetinde eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AKP'ye yakınlığı ile bilinen iş insanı Ethem Sancak yer alıyor.